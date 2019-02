© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Mokulu, buon anno Juve": Così titola Tuttosport per il ritorno alla vittoria della Juventus U23 contro l’Arzachena nell’ultimo turno di Serie C: “"La Juve U23 interrompe il digiuno e torna a vincere. Dopo 42 giorni di astinenza, ovvero dalla gara del 30 dicembre 2018 contro l'Alessandria, i bianconeri hanno finalmente portato a casa i tre punti a lungo inseguiti nel nuovo anno. - continua il quotidiano - È il primo successo del 2019 ed è firmato da Benjamin Mokulu, innesto di gennaio alla seconda rete in altrettante partite. Questo, però, è un gol più pesante perché regala i tre punti".