© foto di TuttoLegaPro.com

Ciò che è successo in Cuneo-Pro Piacenza ha del clamoroso ma forse era abbastanza auspicabile. Dopo non essersi presentata a ben tre match, la Pro Piacenza per non essere esclusa dal campionato ha deciso di mandare in campo contro il Cuneo i ragazzini, solo otto, in assenza dello staff tecnico, con un capitano (diciannovenne) anche allenatore e il risultato era da immaginare. 16-0 a fine primo tempo in cui è andato in scena il melodramma del calcio italiano. Non era meglio fermare prima tutto questo?