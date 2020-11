Il ritorno del figliol prodigo. Olbia, Ragatzu subito in campo? Canzi: "Ci darà una grossa mano"

“La volontà di tornare c’è sempre stata e ora spero di dare il mio contributo alla squadra. C’era qualche interessamento di alcuni club ma per me era importante tornare qui e dimostrare quello che so fare”, così, nella conferenza stampa di ieri, Daniele Ragatzu, fresco di firma con l'Olbia. Dove torna dopo un anno di Serie A con il Cagliari.

Un anno che lo ha visto comunque protagonista, le poche e centellinate presenze con i rossoblù sono state state proficue, ma molto di più lo sono stati i tre anni ancor precedenti proprio con la maglia dei galluresi. Che probabilmente subito da oggi potranno godere della sua classe e del suo talento, quelli che in C fanno ben oltre la differenza. Alle 12:30 si giocherà il match della 10^ giornata del Girone A di Serie C, e quindi, solo tra qualche ora, sapremo se ci sarà subito l'esordio dell'ex numero 10... oggi 30, il 10 era già sulle spalle di Manuel Giandonato.

"Lo conosciamo tutti molto bene, sappiamo qual è il suo valore e sono sicuro che ci darà una grossa mano. È arrivato a Olbia con grandi motivazioni e domani sarà disponibile", le parole di mister Massimiliano Canzi.

Sensazioni positive, dunque. Non resta che attendere conferme.