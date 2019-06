Imolese, Calabro in pole per il dopo Dionisi

© foto di Salvatore Colucci

L’Imolese nella giornata di oggi saluterà definitivamente il tecnico Alessio Dionisi che andrà a sedere sulla panchina del Venezia con il club lagunare che pagherà 150mila euro per liberarlo dal contratto che lo lega con la società romagnola. Per sostituirlo, riporta il Corriere Romagna, in pole c’è Antonio Calabro ex della Virtus Francavilla e del Carpi.