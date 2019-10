© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Pessotto, team manager della formazione Primavera della Juventus, intervenuto ai microfoni di Raisport ha parlato dell'Under 23 e di come il club bianconero ci creda nonostante in molte si siano tirate indietro: "Il progetto U23 è molto importante per il club, il presidente e la società ci credono molto ed è un peccato che non abbia avuto seguito da parte di altre società di Serie A. Dovevano essere sei o sette mentre per ora ci siamo solo noi. Ma crediamo vivamente nella bontà di questo processo, fondamentale per quei ragazzi che hanno bisogno di uno step intermedio per crescere ma comunque protetti. Vogliamo preparare i giocatori per un mercato interno ma anche per un mercato internazionale".