Juve Stabia, l'esperto Troest in uscita: duello di mercato tra Padova e Triestina

La sua Juve Stabia è retrocessa all'ultimo turno in Serie C, e per l'esperto difensore Magnus Troest potrebbe essere tempo di un addio. Secondo quanto riporta Trivenetogoal.it, sul centrale danese classe '87 ci sono già gli interessamenti di Padova e Triestina, pronte a sfidarsi in un duello aperto per assicurarsi l'ex Parma, tra le altre.