Juve U23, ag. Petrelli: "Tripletta davanti a Pirlo? Domenica perfetta. Ora testa bassa e pedalare"

vedi letture

Il procuratore Silvio Pagliari intervistato da Tuttojuve.comha parlato della crescita del suo assistito Elia Petrelli autore di una tripletta contro la Pistoiese ieri sera: “Quello di ieri è stato un bellissimo evento, non capita tutti i giorni di segnare una tripletta, ma ora deve continuare così. Testa bassa e pedalare. Elia è sempre stato un giocatore dalle ottime doti realizzative, ma segnare tre i grandi ha tutto un altro sapore, in più sugli spalti c’erano Pirlo e la dirigenza bianconera quindi è stata una domenica perfetta in ogni senso. - continua Pagliari - l suo obiettivo è quello di migliorarsi sempre giorno per giorno, senza alcun limite. A diciannove anni, però, deve pensare solo a lavorare e poi tutto arriverà di conseguenza. Similitudini con Vieri? Non spostiamo i mostri sacri, con i giovani bisogna restare umili e farli lavorare con calma. È questo il mantra che bisogna avere per arrivare a certi livelli".