© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sconfitta pesante in chiave decimo posto per la Juventus Under 23, che si arrende al Pontedera nel confronto diretto disputato ieri sera allo stadio "Ettore Mannucci". Il tecnico Mauro Zironelli analizza la partita con onestà e compostezza: "Prendere gol al 5' minuto crea difficoltà, avevamo tutto il tempo per rimettere in piedi la partita ma al di là di un grande possesso palla non siamo riusciti a concretizzare, peccato perché la squadra è cresciuto ma questa sconfitta ci allontana dal decimo posto. Ho dovuto cambiare modulo considerando le assenze, anche se abbiamo interpretato la gara per vincere, adesso siamo chiamati a dare il massimo in questo finale di torneo. Sono stati determinanti i primi 10 minuti dove eravamo in ritardo rispetto ai nostri avversari, ci rimbocchiamo le maniche in questo finale di campionato lanciando i giovani. Avevo scelto attaccanti un pò più fisici considerando la struttura dei difensori del Pontedera".