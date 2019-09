Juventus U23-Pontedera 1-1: Mota Carvalho risponde a De Cenco

Fonte: inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Juventus Under 23 e Pontedera dividono la posta alla quinta giornata di Serie C girone A. Partita povera di emozioni nel primo tempo, con i bianconeri Mota Carvalho e Lanini timidamente dalle parti di Mazzini in un paio di occasioni. Gli ospiti si rendono più pericolosi a inizio ripresa con Piana e De Cencoi, e passano in vantaggio con quest'ultimo al 73' subito dopo aver rischiato dietro su tentativo di Mota Carvalho. Il portoghese però si conferma l’uomo in più degli Under 23 juventini e, a dieci minuti dal termine, pareggia i conti. Finisce 1-1: per entrambe le formazioni terzo risultato utile consecutivo.