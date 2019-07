L'Audace Cerignola annuncia battaglia dopo l'esclusione dalla C

Come previsto e prevedibile l'Audace Cerignola in un comunicato ufficiale, in cui si citano le motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni, ha annunciato di essere pronta a dare battaglia per far valere il proprio diritto di partecipare alla prossima Serie C (dopo l'esclusione decisa dalla FIGC). Questo il comunicato del club pugliese:

"Sono state pubblicate nel pomeriggio le motivazioni che hanno indotto il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ad accogliere il ricorso presentato dalla società A.S. Bisceglie Srl. Tra queste (alle pagine 5 e 6) il CONI ribadisce il 'rilievo' della FIGC per cui i tre posti disponibili nell'ambito del procedimento di RIAMMISSIONE sono stati ad oggi tutti assegnati (Paganese Calcio) e che, quindi, l'ultimo posto disponibile in Serie C, è destinato ad essere attribuito, in base alle vigenti NOIF, secondo la diversa procedura del RIPESCAGGIO.

Tra le motivazioni dell'accoglimento del ricorso si precisa:

“Si deve comunque disattendere la tesi della A.S. Bisceglie, posta a fondamento del terzo motivo di ricorso, secondo la quale nella fattispecie non sussisterebbe alcun controinteressato, tenuto contro che nell'organico della serie C sarebbe ancora disponibile un posto.

Convince al riguardo il rilievo della FIGC per cui i tre posti disponibili nell'ambito del procedimento di riammissione sono stati ad oggi tutti assegnati (l'ultimo, nel rispetto dell'ordine di classifica della stagione sportiva precedente, alla Paganese Calcio), e non assume perciò alcun rilievo la disponibilità di un ulteriore posto nell'organico della serie, che è destinato ad essere attribuito, in base alle vigenti NOIF, secondo la diversa procedura del ripescaggio”.

La S.S. Audace Cerignola Srl, come comunicato nelle passate ore dalla proprietà, proseguirà nella propria legittima istanza al fine di garantire un proprio DIRITTO SPORTIVO maturato dentro e fuori dal campo".