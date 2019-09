Lega Pro, Ghirelli: "Un turno di campionato di C per nonni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un turno di campionato di C per nonni: è questo quello che farà la Lega Pro il 2 ottobre, giorno internazionale dei nonni. Questo il tweet del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli: "Un turno di campionato di C per nonni. 2 ottobre, festa dei nonni,la Lega Pro con i suoi club li festeggia e li ringrazia. Le partite dal 5 al 7 ottobre sono per i nonni d’Italia. I club facciano di tutto per portarli allo stadio e vediamo chi è più bravo".