© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro, è intervenuto con una nota uffiiciale sulle fideiussioni Finworld: “Una precisazione per i naviganti distratti relativamente ai club che hanno presentato una fideiussione non valida:

a) io ricevo e parlo con tutti e a tutti dico la stessa cosa;

B) consiglio di presentare una nuova fideiussione valida secondo quanto previsto dalla normativa Figc. Aggiungo, sarebbe auspicabile smetterla con i ricorsi;

C) capisco la sofferenza dei singoli club ma la loro situazione è insopportabile per la serie C;

D) farò di tutto, io uomo delle regole, perché al danno non segua la beffa!”.