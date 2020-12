Livorno, Billeri: "La proprietà si fa gli stipendi, noi dipendi non siamo pagati. Se ne vadano"

Come se non bastasse la crisi societaria, per il Livorno è arrivata anche la sconfitta contro la Pistoiese. Con il match che ha portato a un'accesa lite, immediatamente dopo il triplice fischio, tra uno storico collaboratore del club, Moreno Billeri, e il Dg Danilo Mariani.

Billeri ha poi spiegato l'accaduto dalla colonne de Il Tirreno - ed. Livorno: "Questa gente se ne deve andare da Livorno. Sono 30 anni che lavoro per questa società e non mi sono mai sentito così umiliato. Non mi pagano, prendono in giro, promettono e poi rimandano. Danno sempre la colpa agli altri. Ora basta. Vogliono comandare e non mettono un euro della società. Ma chi si credono di essere? Loro si fanno gli stipendi e noi che lavoriamo per la società non riscuotiamo nemmeno un euro. Si devono mettere in testa che qui non è aria, se ne devono andare tutti".