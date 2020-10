Livorno, una settimana da incubo. Entro oggi la fideiussione, poi serve la ricapitalizzazione

Giornata decisiva per le sorti del Livorno. Entro la mattinata di oggi scade il termine ultimo a disposizione del club toscano per presentare la fideiussione necessaria per coprire la parte del monte ingaggi che supera il milione di euro e poter così tesserare gli otto calciatori ingaggiati. Qualora la società non riuscisse ad ottemperare a tale scadenza la società sarà sanzionata e i giocatori potranno chiedere lo svincolo.

Entro giovedì, poi, la proprietà del Livorno, attualmente suddivisa fra Banca Cerea (61%), il presidente Rossettano Navarra (21%) e Aldo Spinelli (10%), dovrà dare il via libera alla ricapitalizzazione necessaria per evitare il crac finanziario e quindi la scomparsa della società labronica.