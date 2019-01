Londrosi replica a Pannella: "Al Pro Piacenza stipendi dipendenti non pagati"

Fonte: TuttoC.com

© foto di TuttoLegaPro.com

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Massimo Londrosi, ex direttore generale del Pro Piacenza:

"Con riferimento all'intervista rilasciata poche ore fa dal presidente del Pro Piacenza Maurizio Pannella a questa testata nella quale lo stesso dichiarava che "i dipendenti sono stati sistemati" con riferimento alla liquidazione delle loro spettanze [QUI], fatte le opportune verifiche posso affermare che quanto dichiarato è del tutto destituito di fondamento e palesemente falso.

Nessuno dei dipendenti o collaboratori in forza alla società sino al 31 dicembre scorso (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ex direttori, dirigenti,segretari,impiegati amministrativi, collaboratori del settore giovanile, collaboratori generici,sanitari,responsabile del settore giovanile,allenatori del settore giovanile ecc.) risulta aver ricevuto alcunché (per non parlare dei collaboratori occasionali o dei professionisti) ed anzi diversi di loro si sono rivolti a legali di fiducia per munirsi di decreti ingiuntivi a tutela delle proprie ragioni di credito. Preannuncio inoltre che un gruppo di essi ( tra cui il sottoscritto) agirà con azione più decisa e sta preparando un'ulteriore istanza di fallimento che sarà depositata al Tribunale di Piacenza. Quanto sopra nel rispetto della verità dei fatti e della dignità professionale di ognuno di noi".