Lucchese, due soggetti interessati al club. Ma con la Sambenedettese nel mezzo

vedi letture

Una situazione non certo positiva per la Lucchese, ultima in classifica con soli tre punti in 12 gare giocate, ma le prime imminenti novità potrebbero arrivare sul fronte societario, con nuovi investitori - ovviamente misteriosi - pronti a entrare nel club.

Come infatti riferisce Il Tirreno - ed. Lucca, ci sarebbe un finanziere straniero, operante a Londra e amante della Toscana, pronto a rilevare addirittura circa il 90% del pacchetto azionario rossonero, con un 30% ipotizzabile all'inizio, ma a fargli concorrenza c'è anche un gruppo campano operativo nel commercio dell'acciaio. Questa cordata sta però prendendo tempo, anche perché il referente è vicino a un Dg e a un consulente di mercato che lo starebbero orientando verso la Sambenedettese: piazza che pare preferire.