Acque ancora movimentate in casa Lucchese, con la squadra e il DS Antonio Obbedio che provano a far valere le loro ragioni. Gli stessi, giovedì prossimo alle 14:30, incontreranno, stando a quanto riferisce gazzettalucchese.it, la commissione comunale speciale, recentemente ricostituita nonostante non sia servita praticamente a nulla nella sua prima fase: appuntamento allo stadio "Porta Elisa".