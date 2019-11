© foto di Federico De Luca

Le ultime due sconfitte in casa Modena hanno riacceso le voci sulla panchina di Mauro Zironelli, ma non solo. Secondo quanto riportato da Parlandodisport.it anche la posizione del direttore sportivo Fabrizio Salvatori sarebbe sotto attenta valutazione da parte della società. La gara contro il Fano quindi rappresenterà ancor di più uno snodo cruciale per il futuro del club gialloblù.