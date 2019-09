Monopoli, la svolta di Jefferson: ripresa la retta via

Una liberazione. Sì, per l'attaccante un gol può essere la normalità, anzi, deve esserlo, ma ci sono momenti in carriera in cui si entra in un vortice che risucchia, che non permette di arrivare alla svolta: se ci mettono poi anche problemi fisici, il quadro si completa. E non certo con colori e forme di "botticelliana" memoria.

Questo, in estrema sintesi e semplificazione, l'ultimo periodo vissuto da Jefferson. Fino alla rinascita, quella che è arrivata con la firma al Monopoli.

Un anno di infortuni - Dopo un anno e mezzo alla Viterbese, nel complesso soddisfacente, un anno fa arriva la firma con il Monza, ma prima la frattura al polso e poi problemi muscolari lo mettono spesso fuori causa. Non solo, con il passaggio di proprietà del club brianzolo e il cambio in panchina (Brocchi subentra a Zaffaroni), il classe '88 si ritrova ai margini della rosa e passa in prestito alla Giana Erminio: bene l'impatto, poi, nel momento di massima ascesa, uno stiramento al polpaccio. A ogni modo, l'annata si conclude con un suo determinante assist nella gara contro la Vis Pesaro.

Un estate al centro del mercato - Al netto di quella che può essere stata una stagione sfortunata, il nome del brasiliano, complice una carriera che parla da sola, rimbalza in ogni dove: un attaccante come lui, chiaramente fa gola. E il Monza non si oppone alla cessione, anzi, da subito è sul mercato, ma niente si muove fino quasi al gong. Quando sembrava chiuso il suo ritorno a Viterbo, ecco che Cerri si inserisce e lo porta "a casa", a Monopoli: contratto annuale.

La nuova vita - Subito in campo alla prima gara utile, non positiva per la squadra, caduta per mano del Catanzaro, ma il talento di Jefferson non tarda a emergere: i biancoverdi, lo scorso weekend piegano la Ternana, e lui si mette in mostra con assist e gol. Quella rete che mancava dallo scorso 26 gennaio, quando con la maglia della Giana Erminio punì la Sambenedettese. Digiuno e tabù interrotti.