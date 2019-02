Fonte: TuttoC.com

Sfida importantissima per il Monopoli di Giuseppe Scienza, che sfiderà la Juve Stabia. Ecco le sue parole in conferenza stampa: "Dobbiamo concedere poco, hanno saltatori importanti. Starà a noi essere svegli. Distacchi dalle inseguitrici? Non credo che le vespe facciano grossi calcoli. La squadra campana è stata costruita per fare gioco. Giocheremo a viso aperto. Il morale del gruppo è alto, anche se davanti alle sconfitte non è mai il caso di abbattersi. Paolucci? Sta facendo prestazioni importanti, difficile rinunciare a lui in questo momento. Sarà un finale di campionato intenso, sta a noi farci trovare preparati".

Per cercare di fermare la squadra guidata da Caserta, servirà anche il sostegno dei tifosi. Comunque ringraziati per l'apporto che sin qui stanno dando: "Ci hanno sempre sostenuto, incitato. Chiaro che quando si perde il pubblico vede ombre dappertutto ed inizi a criticare, ma il tifo più caldo c'è sempre stato. A Pagani sono arrivati in 50 nonostante fosse un turno infrasettimanale, non è alla portata di tutti. Non dovremo farci schiacciare né in campo e né sugli spalti".