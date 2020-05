Monza, Finotto: "Dal mercato arriveranno giocatori fortissimi. Pronto per la concorrenza"

Ospite di 'Binario Sport' l’attaccante del Monza Mattia Finotto< ha rilasciato alcune dichiarazioni sul presente e sul futuro del club brianzolo, in attesa che la FIGC certifichi la promozione in Serie B (fonte Monza-News.it): “Non vedo l’ora di tornare in campo e di fare allenamenti con i miei compagni. Il mercato? Sono sicuro che il Monza prenderà giocatori fortissimi la prossima estate. Io non temo la concorrenza. l mio gol preferito in semi-rovesciata in Cittadella-Brescia. Il mio compagno più forte col quale ho giocato in passato? Dico Andrea Gasbarroni, un giocatore straordinario, un genio”.