Ufficiale Carrarese, ufficiale l'acquisto di Finotto: l'attaccante ha firmato fino al 2025

vedi letture

Mancava solo il comunicato ufficiale che è arrivato pochi minuti fa: Mattia Finotto è un nuovo giocatore della Carrarese:

Carrarese calcio 1908 rende noto di aver tesserato il calciatore Mattia Finotto. Il classe 1992 che nella prima parte di stagione ha disputato diciannove gare e due reti con la maglia della Triestina, si lega agli azzurri con un contratto sino al 30.06.2025.

Nel suo ragguardevole curriculum, Mattia può vantare il doppio salto dalla Serie C alla Serie A con la SPAL nel biennio 2015/17, oltre alla vittoria del campionato di Serie C con il Monza nella stagione 2019/20 nonché diverse esperienze in serie B .

In carriera l’attaccante ha vestito ,oltre alla casacca della Triestina nella prima parte di stagione 2023/24, anche le maglie di Sambonifacese, Monza, SPAL, Ternana, Cittadella e infine Cosenza, totalizzando 188 presenze con 49 gol e 9 assist in Lega Pro e 133 gare in Serie B con 17 reti e 12 assist.

Attaccante di struttura con i suoi 186 centimetri , è in grado di sfruttare le abilità nel gioco aereo e dotato di qualità tecniche che lo rendono capace di fraseggiare con il resto dei compagni.