Navarra: "Nel mio Livorno non voglio chi ha avuto problemi di giustizia sportiva"

vedi letture

Il presidente del Livorno Rosettano Navarra in un’intervista a Tuttoc.com ha parlato della situazione in casa labronica dopo le voci dei giorni scorsi e il messaggio di ieri sera arrivato dal numero uno di BancaCerea: “Un po' di maretta c'è, al momento c'è una tregua dopo uno scontro. C'è la volontà di trovare una soluzione, ci sono delle proposte in atto che spero quanto prima vadano in una situazione ben precisa. Sennò si fa del male a una società che già da diversi mesi vive un calo continuativo. Bisogna cambiare la direzione e iniziare a camminare verso il futuro. CdA? Non c'è una data, essendoci delle posizioni divergenti al momento non servirebbe, sarebbero riunioni che non si concluderebbero con un accordo. Questo speriamo di trovarlo e quindi di convocare il CdA per ratificarli. - continua Navarra – Non mi aspettavo questa situazione, ho esperienza nel calcio e le vedute diverse ci sono, ma non mi sono trovato mai in una situazione come questa. Avevo la garanzia e ce l'ho tutt'ora di avere margini di movimento. Se devo fare donazioni o adozioni a distanza le faccio. A Livorno non devo fare adozioni a distanza o ad personam. Non ho nulla di personale con nessun soggetto mai conosciuto ma ho mio un punto di vista. Non voglio avere a che fare con chi ha avuto squalifiche o problemi di giustizia sportiva. Il mio credo è che non voglio persone così dentro la società, senza niente di personale".