Da essere una delle candidate alla promozione diretta in Serie B, il Novara si è trovato in questa stagione a navigare a metà classifica, ai margini inferiori della zona play off. Un rendimento, dunque, al di sotto delle aspettative per la formazione piemontese, che in queste ore potrebbe vivere un nuovo rimescolamento di carte dopo il cambio di allenatore delle scorse settimane. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, le strade del Novara e del ds Carlalberto Ludi dovrebbero separarsi nelle prossime ore. Da capire la formula di questo “divorzio”, con le dimissioni dello stesso Ludi che al momento appaiono l'ipotesi più probabili.