Olbia, l'appello del presidente Marino: "Vacciniamo al più presto i gruppi squadra"

Il presidente dell'Olbia Calcio Alessandro Marino ha lanciato un appello alla Federazione e alla Lega Pro tramite il proprio account Twitter. Il numero uno della società sarda ha invitato le autorità a vaccinare al più presto i gruppi squadra dopo la somministrazione delle prime dosi. Ecco il messaggio:

La somministrazione del #vaccino è una svolta nel contrasto al #Covid. Vaccinarsi vuol dire rispettare la comunità e la @FIGC deve essere in prima in linea. @gagravina e @FrancescoGhire2, per dare l'esempio e per la sicurezza di tutti, vacciniamo al più presto i gruppi squadra.

— Alessandro Marino (@alemarino2011) December 27, 2020