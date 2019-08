Padova, frenata per Castiglia: manca l'accordo sull'ingaggio

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

La trattativa tra il Padova e la Salernitana per Luca Castiglia ha subito una frenata nelle scorse ore. Secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto, manca l'accordo sull'ingaggio: ci sono 20mila euro di differenza e il club campano non vuole coprire le spese. L'Alessandria è in attesa, la presenza di mister Scazzola potrebbe far cambiare idea al calciatore.