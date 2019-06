Padova, Ventura lancia Sullo: “Ha coraggio, idee e personalità"

© foto di Federico Gaetano

Intervistato dal Corriere del Veneto il tecnico Gian Piero Ventura ha parlato dello sbarco a Padova di Salvatore Sullo a lungo suo collaboratore tessendone le lodi: “Sono felice che lui abbia la possibilità di lasciare il segno. Ha concetti e idee di calcio innovative, il che non è esattamente facile da trovare in un mondo come l’attuale, inoltre ha personalità e capacità di parlare con i giocatori. Credo di avergli trasmesso qualcosa negli anni di lavoro assieme, ma ora tocca a lui dimostrare il suo valore. - continua Ventura – Modulo? Dovrà essere lui a scegliere quello più adatto visto che ne abbiamo cambiati tanti nel corso degli anni e poi non posso essere io a dirgli quello che deve fare, deve andare per la sua strada e fare ciò che sente. Accanto avrà Sogliano, che non è esattamente l’ultimo arrivato. Ha una grande opportunità, penso non potesse chiedere di meglio rispetto a quanto gli può dare sulla carta Padova”.