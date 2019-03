Paganese in caduta libera: poker della Cavese nel derby

Cavese bestia nera per la Paganese che, al Simonetta Lamberti, cade per mano dei metelliani con un sontuoso poker (4-0) dopo la sconfitta estiva in Coppa Italia e il pari del match d'andata al Torre. Mai la squadra di Giacomo Modica aveva fatto quattro gol in questo campionato: foto di una stagione surreale per gli azzurrostellati, ormai in caduta libera e lontani dal traguardo degli spareggi play-out. Per la Cavese, invece, il sogno play-off continua.

Al 4-3-3 di Modica, imperniato sul tridente Fella-Magrassi-Sainz Maza, il tecnico della Paganese, Fabio De Sanzo, oppone il solito 3-4-1-2 con Gaeta che ritrova il posto di quinto a sinistra dopo la bella prestazione nel ruolo di sette giorni fa con la Reggina. A destra va Carotenuto, mentre Stendardo guida il pacchetto difensivo di cui fanno parte anche Piana e Dellafiore. In porta c'è Galli, in mediana Capece e Navas. In attacco, a Della Morte il compito di ispirare il duo Parigi-Di Renzo. Si parte e la Cavese passa (5'): Piana (gara da dimenticare per lui) perde banalmente palla a centrocampo, Fella (nella foto) si invola e, appena fuori area, fa secco Galli con una precisa sassata sotto l'incrocio dei pali. La risposta della Paganese è solo nel lob alto di Della Morte, cinque minuti dopo. Il bis potrebbe arrivare grazie ad un blitz sull'asse Maza-Fella: il calcio franco del primo è un assist per l'attaccante, che elude l'intervento di Galli e prova il tocco di prima intenzione verso la porta ospite, con la palla che attraversa tutta la linea senza entrare in rete. Cavese in pieno dominio del match, con Galli che neutralizza la botta di Filippini e Magrassi che in area perde il tempo della stoccata a rete dopo una ripartenza fulminea innescata dal recupero di Nunziante su Parigi. Nel primo minuto di recupero arriva il meritato raddoppio: la rimessa laterale di Palomeque trova il velo di Magrassi per Nunziante, cross al bacio e Fella di controbalzo fulmina Galli. Cavese al riposo con la gara in cassaforte, Paganese mai pervenuta.

Nella ripresa, De Sanzo si gioca il tutto per tutto: fuori Di Renzo, Navas e Dellafiore, dentro Scarpa, Tazza e Perri. Modulo che passa al 4-3-1-2 col capitano alle spalle del tandem Della Morte-Parigi, Tazza va a destra e Gaeta riprende posizione come mezz'ala sinistra lasciando la fascia a Perri. Ma è un fuoco di paglia, al netto di una girata debole di Della Morte per il numero uno blufoncé De Brasi. Non a caso, dopo un iniziale predominio territoriale azzurrostellato, la Cavese comincia a macinare gioco e chilometri. Al 13' arriva il tris: Maza imbecca sul filo del fuorigioco Magrassi, che fa fuori Galli e deposita comodamente in rete. Azione forse viziata da un mani di Fella, ed è su questo aspetto che si concentreranno le proteste azzurrostellate. Il poker può arrivare poco dopo, quando Favasuli assiste Magrassi che conclude a colpo sicuro, ma Stendardo salva quasi sulla linea. Un'occasione sciupata che tuttavia è solo l'anticipo del quarto gol metelliano (18'): Maza (prestazione da incorniciare nonostante non sia arrivato il gol) verticalizza per Magrassi che approfitta di uno scivolone di Piana per entrare in area e realizzare la propria doppietta personale con un gustoso tiro a giro. La Paganese, fino a quel momento totalmente scollegata tra i reparti e assente dal campo, si fa viva con un colpo di testa di Stendardo su punizione di Capece (attento De Brasi, al suo secondo e ultimo intervento) e con una sforbiciata alta di Scarpa. De Sanzo richiama Della Morte e Capece per far spazio a Cappiello e Nacci, ma l'umiliazione è troppo grande per provare a cambiare atteggiamento. E la manita non arriva per un soffio: Nunziante sforna un traversone basso dalla destra che Agate, lasciato solo sul secondo palo, gira clamorosamente a lato. Sull'ultima ripartenza metelliana, De Rosa è troppo generoso nel voler servire compagni smarcati al centro, favorendo l'anticipo volante di Perri. Cavese sul velluto, che vince un derby rivelatosi più agevole del previsto. Paganese ancora una volta in gita, carente in voglia, carattere e personalità. Stendardo unico azzurrostellato a meritarsi la sufficienza, gara come al solito dignitosa per Capece, bocciati tutti gli altri. E la strada verso la salvezza diventa sempre più impervia. Ad oggi, la classifica dice retrocessione diretta, senza passare per la post season. E il tempo passa.