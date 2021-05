Palermo, Luperini: "Non avere i tifosi allo stadio ci ha tolto tanti punti in campionato"

Dalle colonne de La Repubblica - ed. Palermo, è intervenuto il centrocampista del Palermo Gregorio Luperini: "I momenti di gruppo per colpa del coronavirus sono mancati. Così come il rapporto con i tifosi, ma sono contento di avere altri anni di contratto e spero di vivere quei momenti il prima possibile: per me non è calcio senza gli spettatori. Non avere i tifosi allo stadio ci ha tolto tanti punti in campionato. Non è una cosa che si dice così tanto per dire, ma è la verità sia per il timore che si mette alle squadre avversarie, sia per la concentrazione che ha un giocatore se c’è pubblico sugli spalti. [...] Contro la Juve Stabia sarà una partita tosta, forse la più difficile, sarà dura e sappiamo che servirà un’impresa. Passare questo turno significa trovarci alla pari delle altre contendenti alla B che sono già alla fase nazionale. Con la Juve Stabia partiamo alla pari, anche se hanno il vantaggio del pareggio a favore. Possiamo metterli in difficoltà".