Palermo, Marong alla fine sarà ancora rosanero. Pronto il tesseramento

Alla fine il futuro del difensore Bubacarr Marong sarà con la maglia rosanero. Un sogno che per il difensore gambiano sembrava essere svanito per la seconda volta in pochi mesi. Il classe 2000 infatti non era stato confermato al termine della passata stagione, dove aveva collezionato zero presenze in Serie D, e poi dopo il ritiro in vista di questa stagione quando non aveva fatto ritorno in città. Ora, come riferisce Tuttopalermo.net, il club siciliano avrebbe deciso di tesserarlo in vista della prossima Serie C per rinforzare il reparto arretrato con un giocatore che può giocare sia come centrale sia come terzino destro.