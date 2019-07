Piacenza, Cacia: “Ho scelto seguendo l’istinto. Penso al record in B”

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Lunga intervista a Daniele Cacia sulla Gazzetta dello Sport in edicola con il centravanti che parla della scelta di tornare nel club, il Piacenza, che lo ha lanciato e della voglia di conquistare la Serie B per andare all’assalto del record di reti di Stefan Schwoch: “Da diverse estati si sono registrati contatti con il Piacenza, ma questa volta non potevo permettermi di attendere eventuali proposte dalla B come era nelle mie intenzioni: sapevo che la società non mi avrebbe aspettato. Ho agito seguendo l’istinto e il cuore, cogliendo l’opportunità dei fratelli Gatti, ai quali sono grato. - conclude Cacia - Non sono tornato a Piacenza per svernare e, datemi pure dell’illuso, a quel record in B ci penso”.