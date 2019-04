© foto di Alessio Lamanna

Il presidente onorario del Piacenza Stefano Gatti dalle colonne di Libertà ha blindato la panchina di Arnaldo Franzini spiegando che finché lui e il fratello saranno alla guida degli emiliani non ci saranno cambi di allenatore: “Finché io e mio fratello siamo al timone del Piacenza, Franzini resta l'allenatore, sempre che lo voglia anche lui. Sui tempi della firma, non ci sono assolutamente problemi. Funziona così, alla fine della stagione il mio amico di Vernasca, compaesano di Bertoncini, viene nel mio ufficio, parliamo e facciamo tutto, poi andiamo a pranzo. - conclude Gatti - Ai tifosi dico molto chiaramente che la stessa cosa succederà anche quest'anno e per altri anni ancora".