Piacenza, Pergreffi: "Entella e Pro da B, ma noi lotteremo fino in fondo"

Il capitano del Piacenza Antonio Pergreffi intervistato da TuttoC.com ha parlato della vittoria nello scontro diretto contro la Carrarese, arrivata anche grazie a una sua rete, che ha permesso agli emiliani di agganciare la vetta del Girone: “Arrivavamo al match di Carrara da un buon periodo di continuità, avevamo collezionato tanti pareggi ma avevamo dimostrato di non mollare mai, e credo che la vittoria di ieri, ottenuta proprio con una diretta concorrente, ci darà la svolta per conquistare ulteriori punti e lottare fino alla fine. È chiaro che ora abbiamo un morale più alto e maggiori consapevolezze. Noi dobbiamo solo pensare a lottare fino alla fine, anche se siamo consapevoli, ed è sotto l'occhio di tutti, che squadre come Entella e Pro Vercelli sono attrezzate per un campionato di Serie B. Ma la nostra forza sta nel gruppo, ed è il campo a esser il giudice supremo di tutto. Vedremo alla fine chi premierà. - continua Pergreffi – A gennaio sono arrivati ottimi innesti, che si sono integrati subito e ci hanno dato una mano, gente propositiva che ha quel quid in più che ci mancava nella prima parte di stagione, e che ci consentirà di ultimare l'annata. Pro Patria? Anche ieri contro il Novara, ha dimostrato che può mettere in difficoltà chiunque, è una squadra attrezzata che vanta ottimi giocatori, che finora hanno dimostrato di stare ampiamente dentro alla categoria. Noi dovremmo però mantenere la posizione in classifica che siamo tornati a occupare, e credo quindi che si dovrà da subito mettere la gara su ritmi elevati. Non solo, dovremmo anche provare a sfatare il tabù casalingo, la vittoria al Garilli ci manca da un po".