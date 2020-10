Piano da 25 milioni, sei investitori e l'ex Inter Gardini. Prende forma il Catania di Tacopina

Un piano industriale da 25 milioni di euro, sei investitori stranieri e un gruppo di manager già pronti. Questa in sostanza la strategia di Joe Tacopina per il rilancio del Catania come riporta Tuttosport in edicola. L’avvocato statunitense dovrebbe acquistare con il suo gruppo il 100% delle quote per poi cederne il 20% a una nuova società formata da alcuni soci di Sigi, l’attuale gruppo che detiene la maggioranza. Per quanto riguarda la gestione Tacopina sarebbe intenzionato a chiamare alle pendici dell’Etna l’ex Inter Giovanni Gardini, mentre per quanto riguarda la parte tecnica ancora nulla sembra deciso.

Fra i possibili investitori portati da Tacopina ci sarebbe Sean Largotta, fondatore di Crown Group Hospitality operativo nel settore dell’ospitality a Londra, New York e in altre grandi città, che sarebbe molto interessato al centro sportivo di Torre del Grifo.