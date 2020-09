Pillisio: "Pronto ad acquistare il 100% delle quote del Trapani"

vedi letture

Dalle colonne di TrapaniGranata arrivano alcune dichiarazioni di Simone Pillisio, imprenditore milanese che si è fatto avanti per l'acquisto del Trapani calcio dopo lo 0-3 a tavolino incassato dai siciliani per non essersi presentati sul campo in vista del match della prima giornata di Serie C contro la Casertana allo stadio 'Comunale'. "Stasera o eventualmente domani mattina sarò a Trapani. Voglio acquistare il 100 percento delle quote del Trapani, fermo restando che Gianluca Pellino nei giorni scorsi ha ricevuto la totalità del club, quindi sono consapevole che Pellino non può essere cacciato via: bisogna capire innanzitutto le sue intenzioni e successivamente verificare un piano di lavoro che possa salvare il Trapani nelle prossime ore".