© foto di Claudia Marrone

"La Pistoiese cambia pelle per l’infrasettimanale a Chiavari". Questa l'apertura de Il Tirreno, con la Pistoiese quest'oggi in campo per giocare il recupero della 5^ giornata contro l'Entella. Sul match: "Continua il tour de force della Pistoiese che oggi sarà nuovamente in campo per il recupero della quinta giornata d'andata. A Chiavari, contro la Virtus Entella (fischio d'inizio alle 14.30), sarà un’altra sfida tutta in salita per gli arancioni".