Pistoiese, in arrivo Frustalupi in panchina. Già domani potrebbe esserci la firma

La Pistoiese fa sul serio per Nicolò Frustalupi, storico vice di Walter Mazzarri che ora potrebbe iniziare una nuova avventura in solitaria. La società toscana infatti avrebbe deciso di puntare su di lui per la prossima stagione e già nella giornata di domani potrebbe chiudere la trattativa e annunciare la firma del nuovo tecnico. Frustalupi avrebbe deciso di accettare la corte degli arancioni per il forte legame con la piazza – suo padre Mario ha vestito per oltre 100 volte la maglia ed è stato anche dirigente del club – dove ha iniziato a muovere i primi passi da allenatore a inizio anni 2000. Lo riferisce pistoiasport.com confermando le indiscrezioni di Tuttoc.com