Pontedera rinuncia ai playoff, Ghirelli: "Scelta rigorosa e coraggiosa che va rispettata"

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha commentato con una nota stampa la rinuncia del Pontedera di giocare i playoff: "Ho letto, in questi ultimi giorni, di alcune manifestazioni di dissenso nei confronti dei dirigenti del Pontedera Calcio. Capisco il desiderio dei tifosi di giocare i playoff e di tentare l’avventura verso la Serie B. Non comprendo, anzi esprimo una ripulsa nei confronti di chi offende, di chi usa metodi inaccettabili per manifestare il proprio dissenso. Proviamo a ragionare, per un attimo. Il Pontedera è una società virtuosa che fa dell’insediamento sul territorio e nella conseguente mission giovani, il suo marchio distintivo. Questa scelta consente di mantenere il calcio professionistico a Pontedera. La condizione essenziale per mantenere questo progetto virtuoso è quella di non fare passi avventati. Oggi, la dirigenza del Pontedera Calcio ha ritenuto che non ci fossero le condizioni per partecipare ai playoff. Questa scelta rigorosa e coraggiosa va rispettata, se proprio non la si voglia condividere".