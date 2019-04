© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Queste le parole di Attilio Tesser, allenatore del Pordenone, dopo il 4-0 sul Teramo che ha mantenuto la sua squadra in testa al gruppo B di Serie C: "L’approccio alla gara è stato decisamente positivo e non era semplice. La vittoria ci mancava, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, gestendo bene quanto creato. L’importante era trovare i tre punti oggi, dimostrando anche di stare bene. Siamo contenti, ma non siamo ancora arrivati. A Gubbio servirà una grande prestazione. Finché la matematica non ci darà certezze dobbiamo continuare a rimanere sul pezzo. Il Gubbio è una squadra importante, dovremo essere bravi a tenere alta la concentrazione. Grande prova di tutta la squadra", riporta TuttoPordenone.com.