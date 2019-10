© foto di Andrea Rosito

Domani Reggina e Catanzaro si sfideranno in un derby calabrese che può valere una fetta di Serie B. Floriano Noto, patron dei giallorossi, a ReggioNelPallone.it ha presentato il match in programma nel weekend: "La Reggina ha una squadra forte, di qualità, un tecnico di grande livello ed una società ambiziosa ed organizzata. Dall’altra parte, troverà un Catanzaro con le stesse identiche credenziali: crediamo nella possibilità di vincere il campionato, l’organico allestito e la conferma di Auteri lo dimostrano. Sono sicuro che sabato sarà uno spettacolo da categoria superiore. Mi aspetto uno spettacolo tra due grandi realtà. Da buon calabrese dico che sarebbe bellissimo se a fine stagione sia Reggio che Catanzaro si ritrovassero in B, però il campionato lo vinciamo noi (sorride NdR)".