Pres. Lecco sul mercato: "Credo manchino ancora due pedine che sappiamo già chi"

Ottima sgambata con il Monza quella disputata ieri dal Lecco, che sta mettendo benzina nelle gambe in vista della ripresa del campionato di C. A margine del confronto, come riferiscono i canali ufficiali del club lombardo, ecco le parole del presidente Paolo Di Nunno: «Penso che manchino ancora due pedine che sappiamo già chi sono. Vedo uno spogliatoio allegro e molto compatto e questo significa molto. Ho visto che i giocatori nel primo tempo e anche dopo il pareggio ho visto una grande squadra".

Proprio sul match: "Mi sono piaciuti molto D’Anna e la difesa in generale. Progetto giovani? Devono avere il proprio spazio, ma in questo momento dobbiamo fare punti a inizio campionato e sarà il mister a scegliere chi schierare in campo. Oggi (ieri, ndr) abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari con una squadra come il Monza, aggredendo su tutti i palloni. Infine, vorrei ringraziare il Monza per la sua calorosa e gentile ospitalità".