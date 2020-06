Pres. Olbia: "A marzo chiuse le scuole, ora riattiviamo il calcio. In Francia il contrario"

Dopo le decisioni dell'ultimo Consiglio Federale, l'Olbia è tra le formazioni che dovranno disputare i playout, per provare a mantenere la categoria: avversario di turno, la Giana Erminio.

Scelta, questa, non apprezzata in terra sarda, e che il presidente dei galluresi Alessandro Marino ha di nuovo commentato tramite il suo profilo Twitter: "Abbiamo chiuso le scuole a marzo e il 20 giugno riattiviamo il calcio. In Francia hanno chiuso il calcio a marzo e io 20 giugno riattivano le scuole. E i campioni del mondo di calcio sono loro. Riflettiamo bene...".