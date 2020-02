Pres. Renate: "Maritato ha sospeso attività agonistica: ma lo aspettiamo"

All’interno della trasmissione AspettateC, nuovo programma di Sportitalia dedicato alla Serie C, è intervenuto Luigi Spreafico, numero uno del Renate: “Puntiamo molto sui giovani, non abbiamo un grosso bacino di utenza quindi dobbiamo anche far di necessità virtù. E’ chiaro che la prima squadra trascina i ragazzi, quindi è fondamentale concentrarsi anche sui risultati dei grandi. Tramite questo, possiamo potenziare un settore giovanile che prima non aveva molte rivali, ora anche in Lombardia tante squadre si sono espanse”.

Nota poi al sistema calcio in Serie C: “Prima c’era un generale marasma, ognuno faceva cosa voleva, ma adesso Ghirelli ha ristabilito l’ordine della normalità. La Lega Pro non è sostenibile? Prima si deve pensare a sostenere la propria società, poi la Lega può darti una mano. Purtroppo, però, non credo che il governo si occuperà di noi”.

Andando poi ai numeri del Renate: “10 vittorie, 10 pareggi, 4 sconfitte. 40 punti sono tanti, e siamo felici. E’ vero che conta molto segnare, ma anche prendere pochi gol, come è il nostro caso, è fondamentale. Mister Diana lo conoscete tutti, è molto bravo e preparato: il terzo posto in classifica è anche merito suo, in squadre come le nostre dove non ci sono campioni, il tecnico conta tantissimo. A proposito di squadra, però, voglio rivolgere un pensiero a Maritato: ha dovuto sospendere l'attività agonistica per un problema al cuore, ma la famiglia Renate lo aspetta, quando vuole noi ci siamo. Non è solo”.