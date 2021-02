Renate primo in Serie C, Spreafico: "L'appetito vien mangiando, ora è doveroso crederci"

Ogni anno la Serie C propone una rivelazione. In questa stagione il ruolo di underdog è toccato al Renate, attualmente primo nel Girone A. Sul club lombardo ha preso la parola il patron Luigi Spreafico dalle colonne del Corriere dello Sport: "E' un momento straordinario, ma lo viviamo con serenità. Nessuno in estate avrebbe mai pensato di trovarsi in questa situazione. E siccome l'appetito vien mangiando, a questo punto è doveroso credere nella Serie B e provarci fino alla fine. La pressione dei media? Sta diventando difficile gestire tutto il clamore che si è creato attorno a noi. Questi ragazzi sono abituati a lottare per non retrocedere, e ora sono catapultati in una nuova realtà tutta da scoprire. Si va in campo sempre per vincere, mentalmente non è semplice ed è qualcosa che s'impara col tempo. Noi un miracolo? Nulla qui avviene per caso. Sono anni che lavoriamo duramente, pianificando con oculatezza tutto quanto e tenendo costantemente d'occhio il bilancio".