Renate, il Monza risponde a Spreafico: "In caso di Promozione vi aspettiamo all’U-Power"

“In caso di promozione chiederemo ospitalità ai cugini del Monza per giocare nel loro stadio”. Questa mattina il presidente del Renate, capolista del Girone A di Serie C, Luigi Spreafico aveva lanciato un messaggio al club biancorosso che in serata ha risposto positivamente attraverso un post su Facebook. L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani è infatti pronto ad aprire le porte dell’U-Power Stadium (ovvero il Brianteo) ai nerazzurri per le gare casalinghe qualora nella prossima stagione dovessero militare in Serie B.