Come riporta TuttoSamb.it è in corso in questi minuti un vertice romano tra il presidente della Sambendettese Franco Fedeli e Giuseppe Magi. A breve arriverà l’annuncio del ritorno in panchina dell’allenatore pesarese. Il patron rossoblù anticipa quali sono le richieste espresse per il “Magi bis”: “Io non capisco quelle persone che volevano la permanenza di Roselli, non si vedevano passi avanti e potevamo solo peggiorare sia nelle prestazioni che in classifica. A Magi chiedo di salvare il salvabile e di cercare di raggiungere i playoff, poi vedremo quello che succederà. Lui non dovrà ripetere gli errori che ha fatto ad inizio stagione, questo è chiaro. Molto importante sarà prendere in mano lo spogliatoio, altrimenti è difficile tirare fuori il meglio dai calciatori”.