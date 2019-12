Pres. Sicula Leonzio: "Arbitro a favore della Reggina, ce l'aveva con noi"

© foto di Uff. Stampa Sicula Leonzio

Non ci sta Giuseppe Leonardi, patron della Sicula Leonzio, che dopo la sconfitta contro la Reggina, che ha rimontato il match contro i bianconeri, si è scagliato contro l'arbitraggio. Queste le sue parole nel post gara, riprese da tuttoc.com: "Io non ho parole. La Reggina vincerà il campionato, ma così non è corretto. L'arbitro ha cercato in tutti i modi di fargli vincere la partita. Verrò squalificato, ma non mi interessa, perché mi sono stancato. L'arbitro ha inficiato la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ce l'aveva con la Sicula Leonzio, l'avete visto anche voi. Io non ce l'ho con la Reggina, alla quale auguro un 'In bocca al lupo', ma così non si può andare avanti. L'arbitraggio è stato a favore della Reggina. Su ogni contrasto ha fischiato fallo per loro. Non mi sto inventando nulla. Finale? Non ho detto brutte parole all'arbitro. Le partite bisogna saperle perdere, ma per meriti degli altri. Qui si paga anche il piccolo bacino, perché la Leonzio oggi (ieri, ndr) era in trasferta. Se oggi avessimo giocato a porte chiuse lo avrei preferito. Sul gol di Reginaldo c'era tutta la Reggina in campo, ma dopo non è stato concesso più recupero. L'arbitro è stato nettamente di parte. Ribadisco, e ci tengo a sottolinearlo, che non ce l'ho con la Reggina, ma così non è corretto. Non ha senso andare anche a Bari. A questo punto vado con la Berretti. Non mi sono mai lamentato degli arbitri, se non pochissime volte, ma non ha senso proseguire in queste condizioni il campionato".