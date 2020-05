Pres. Viterbese: "Prossima settimana il via alla trattativa con i giocatori per gli stipendi"

vedi letture

Come aveva anticipato ai microfoni di TMW la settimana scorsa (Clicca qui!), Marco Arturo Romano, presidente della Viterbese, una volta avuta conferma dell’ok da parte del Governo alla Cassa Integrazione anche per i calciatori sarebbe partita la contrattazione con quei calciatori con stipendi fuori dal tetto massimo previsto dalla CIG. Oggi il numero uno del club laziale è tornato sul tema attraverso le colonne de Il Messaggero: “Siamo in attesa delle decisioni del Governo - ha detto il presidente - sperando che questo decreto esca già in questi giorni. Poi, la prossima settimana, dovremmo iniziare ad incontrare i giocatori. Secondo un accordo già prestabilito tra la Lega Pro e l'Associazione calciatori, per gli atleti che guadagnano sotto i 30.000 euro saranno direttamente le società ad erogare la differenza non coperta dalla cassa integrazione. Per i calciatori, che invece percepiscono una paga sotto i 50.000 euro lordi l'anno, l'importo della differenza non coperta dalla cassa integrazione sarà stabilità direttamente da un accordo tra il singolo calciatore è la società. Mentre, per quei giocatori, che guadagnano sopra i 50. 000 euro la trattativa sarà libera”.