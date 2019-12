© foto di Andrea Rosito

Le ottime prestazioni di Nicolas Bresciani, esterno sinistro classe '97, sono una delle armi delle Reggina capolista solitaria e imbattuta nel Giro C di Serie C. Una felice intuizione del direttore sportivo Taibi, che anticipo Vicenza e Robur Siena, che ora vuole trattenere il calciatore anche in caso di Serie B. Bresciani ha altri due anni di contratto con il Livorno e molto dipenderà dalle sorti della compagine toscana che sta annaspando nei bassifondi della Serie B e rischia la retrocessione. Il giocatore infatti, dopo questa stagione, vorrebbe giocarsi le sue carte in cadetteria e, come si legge su Tuttoc.com, restare a Reggio Calabria potrebbe essere la soluzione ideale anche se, viste le prestazioni, anche altri club potrebbero muoversi per il giovane esterno.