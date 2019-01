Reggina, Taibi: "Fare di più era impossibile, abbiamo una squadra forte"

© foto di Federico Gaetano

Il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi ha commentato il mercato che si è appena concluso ai microfoni di Radio Gamma No Stop: "Fare di più era impossibile, siamo contenti dei nostri movimenti e della disponibilità del patron Gallo. Ci dispiace per Ungaro, avevamo proposto la soluzione Lucchese, ma le voci che circolano nel mondo del calcio hanno pesato un po. Andranno fuori lista lui e Licastro, che a giugno diventa bandiera - riporta TuttoReggina.it -. Il difensore centrale? Avevamo individuato quattro elementi nella nostra lista, Gasparetto aveva dei problemi a Terni, lui è stata una soluzione importante, è un elemento di garanzia. Procopio? Lo avevamo messo nel mirino da tempo, la Sudtirol doveva avere un sostituto e abbiamo dovuto attendere. Martiniello? A giugno non me l'hanno dato, volevo un'alternativa a Viola. E' un ragazzo che mi ha incuriosito, chissà che non ci troviamo in squadra un elemento di valore. Baclet? Non era affatto facile prenderlo, il Cosenza ha provato in tutti i modi a tenerlo, ma siamo riusciti a prenderlo e siamo molto contenti. I rinnovi? Ci penseremo da febbraio in poi, Zibert era necessario fare l'operazione perché era un prestito dalla Juve Stabia. Abbiamo una squadra forte, tutti noi dobbiamo cercare di dare di più, non solo Cevoli o la squadra, ma tutti noi. Si è visto l'apporto dei nuovi, chiaramente ancora devono entrare nel meccanismo".